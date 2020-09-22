"4 دفعة واحدة"... تقنية "واتسآب" المميزة في مراحلها الأخيرة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" أدخل تقنية جديدة مميزة لها في مراحل الاختبار الأخيرة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تلك التقنية متمثلة في إمكانية استخدام حساب "واتسآب" الخاص بالمستخدم على أكثر من جهاز في وقت واحد.

ويمكن من خلال تلك التقنية تشغيل حساب "واتسآب" على نحو 4 أجهزة دفعة واحدة، ما سيسمح للمستخدمين الذين لديهم أكثر من جهاز من عدم الحاجة إلى تشغيل أكثر من حساب يتسبب في إحداث ارتباك لهم.

وتعمل تلك الميزة حاليا بصورة تجريبية على إصدار "واتسآب بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ومن المتوقع قريبا أن تدعم "فيسبوك" تطبيق "واتسآب" الكامل بتلك التقنيات الجديدة.