"غوغل" تزف بشرى لأصحاب هواتف "آيفون": يمكنكم جعله "افتراضي"

زفت شركة "غوغل" الأمريكية بشرى سارة إلى كل مستخدمي هواتف "آيفون" بأنه يمكنهم أخيرا جعل تطبيقهم المفضل "افتراضيا".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد سيمكن من خلاله جعل تطبيق "جيميل" البريد الإلكتروني الافتراضي على هاتفهم "آيفون".

ويتيح تحديث "آي أو إس 14" إمكانية تعيين تطبيقاتهم الافتراضية للبريد الإلكتروني ولتصفح الويب.

With iOS 14, you can now set #gmail as your default email on iPhone or iPad → https://t.co/iODOD2y2ot pic.twitter.com/a0RGjQsDtI — Gmail (@gmail) September 21, 2020

​وقامت شركة "غوغل" بتحديث إصدار "كروم" على نظام تشغيل "آي أو إس"، حتى يتمكن أولئك من تثبيت المتصفح ليصبح افتراضيا، ونفس الأمر مع "جيميل".

ويمكنك جعل تطبيق "جيميل" افتراضيا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- زيارة صفحة الإعدادات على جهازي "آيفون" و"آيباد".

- تحديد تطبيق "جيميل".

- انقر فوق التطبيق الافتراضي، وتحويل جيميل إلى تطبيق افتراضي.

ونفس الأمر يمكن تطبيقه على متصفح "كروم".