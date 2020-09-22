العلماء يحلون لغز عدوى قديمة

قام باحثون بتحليل بقايا عثروا عليها ووجدوا أن العديد منها يعاني من تلف دائم في العظام بسبب مرض الداء العليقي.

تمكن العلماء في جامعة أوتاغو في نيوزيلندا من كشف لغز مرض معد تم اكتشافه في هياكل عظمية عُثر عليها خلال عمليات التنقيب في مقبرة قديمة في فيتنام، وفقا لمجلة Bioarcheology International.

جرت الحفريات في مقاطعة نينه بينه الفيتنامية. قام الباحثون بتحليل البقايا ووجدوا أن العديد منهم يعانون من تلف دائم في العظام بسبب مرض الداء العليقي. حتى هذه اللحظة، لم يكن لدى العلماء دليل مقنع على وجود هذا المرض في آسيا القديمة.

بعد البحث، اقترح العلماء أن العدوى انتشرت أثناء تطور الزراعة. انتقل الفلاحون الذين يعيشون في أراضي الصين الحديثة، إلى الجنوب، ونقلوا العدوى إلى قبائل الصيادين. يُعتقد أن هذه الشعوب هي سلالة لأولئك الذين استقروا فيما بعد في غينيا الجديدة وجزر سليمان وأستراليا.

الداء العليقي- ينتمي إلى مجموعة الالتهابات البكتيرية المزمنة، يوجد الآن بشكل رئيسي في غرب المحيط الهادئ. يُعتقد أن الأطفال أكثر من يصاب به.