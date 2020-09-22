"تعالج الأمراض"... رقيقة إلكترونية تصل الدماغ بالحاسوب تشكل ثورة في عالم الطب... صور

قامت مجموعة من العلماء بصناعة رقيقة دماغية ثلاثية الأبعاد قد تشكل ثورة في عالم الطب وتساعد في الشفاء من الأمراض العصبية والدماغية.

وقام العلماء بتطوير الرقيقة واختبارها على مجموعة من الحيوانات بنجاح، ويأمل الباحثون الآن في إمكانية تكييفها للاستخدام على البشر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، فإن هذه الرقيقة يمكن استخدامها لعلاج أمراض الجهاز العصبي، بما في ذلك أمراض الشلل، عن طريق الكشف عن الإشارات الكهربائية وإطلاقها.

ويقول العلماء إن هذه الرقيقة ستكون قادرة أيضا على الاتصال بجهاز الحاسوب وستقدم مجموعة من الفوائد الطبية للجيل القادم.

وعادة ما يكون ربط الدماغ البشري بجهاز كمبيوتر من عمل كتّاب الخيال العلمي وصانعي الأفلام، لكن الأبحاث الجديدة جارية على الرقيقة جعلت هذه التكنولوجيا حقيقة واقعة.

وفي الدراسة الجديدة، التي نشرتها مجلة "nature" العلمية المتخصصة، استخدم الباحثون شريحة رقيقة متعددة الطبقات لتحفيز الحبل الشوكي عند القطط والجرذان وسمك الزرد.

Rapid prototyping of soft bioelectronic implants for use as neuromuscular interfaceshttps://t.co/9huCgC8RCQ pic.twitter.com/khOv4RIp2e — Nature Biomedical Engineering (@natBME) September 21, 2020

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الشريحة فعالة على سطح الدماغ والأعصاب والعضلات المحيطية، ويمكن أن تسمح التكنولوجيا بالتطورات العلاجية للحالات التي تؤثر على هذه الأنسجة.

Rapid prototyping of soft bioelectronic implants for use as neuromuscular interfaces https://t.co/z60oXA1LkJ pic.twitter.com/RsDzFZ5Eqk — Paul McCullough (@ThePostsynaptic) September 22, 2020

ويقول أحد مؤلفي الدراسة البروفيسور إيفان مينيف العامل في جامعة "شيفيلد" في بريطانيا، إن البحث يوضح كيف يمكن للطباعة ثلاثية الأبعاد أن تفيد الباحثين في هذا المجال.

وأضاف البروفيسور: "إن الميزة في الطباعة ثلاثية الأبعاد تكمن بإمكانية تغيير ا لنماذج الأولية المزروعة وإعادة إنتاجها بسرعة مرة أخرى حسب الحاجة للمساعدة في دفع البحث والابتكار في الواجهات العصبية إلى الأمام".

ونوه الباحث إلى أنه في المستقبل من الممكن طباعة وتصنيع هذه الرقائق أثناء عملية الجراحة في غرفة العمليات خلال دقائق بما ينسجم مع حالة كل مريض.

وقال الخبراء إن هذه الرقائق تستطيع رصد واستشعار النبضات الكهربائية الدقيقة في الدماغ والجهاز العصبي، والتي من شأنها أن تفتح آفاقا كبيرة أمام علاج الأمراض العصبية.