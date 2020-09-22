"تعالج الأمراض"... رقيقة إلكترونية تصل الدماغ بالحاسوب تشكل ثورة في عالم الطب... صور

وقام العلماء بتطوير الرقيقة واختبارها على مجموعة من الحيوانات بنجاح، ويأمل الباحثون الآن في إمكانية تكييفها للاستخدام على البشر.
ويقول العلماء إن هذه الرقيقة ستكون قادرة أيضا على الاتصال بجهاز الحاسوب وستقدم مجموعة من الفوائد الطبية للجيل القادم.
وعادة ما يكون ربط الدماغ البشري بجهاز كمبيوتر من عمل كتّاب الخيال العلمي وصانعي الأفلام، لكن الأبحاث الجديدة جارية على الرقيقة جعلت هذه التكنولوجيا حقيقة واقعة.
وفي الدراسة الجديدة، التي نشرتها مجلة "nature" العلمية المتخصصة، استخدم الباحثون شريحة رقيقة متعددة الطبقات لتحفيز الحبل الشوكي عند القطط والجرذان وسمك الزرد.
Rapid prototyping of soft bioelectronic implants for use as neuromuscular interfaceshttps://t.co/9huCgC8RCQ pic.twitter.com/khOv4RIp2e— Nature Biomedical Engineering (@natBME) September 21, 2020
وأظهرت الدراسة أيضًا أن الشريحة فعالة على سطح الدماغ والأعصاب والعضلات المحيطية، ويمكن أن تسمح التكنولوجيا بالتطورات العلاجية للحالات التي تؤثر على هذه الأنسجة.
Rapid prototyping of soft bioelectronic implants for use as neuromuscular interfaces https://t.co/z60oXA1LkJ pic.twitter.com/RsDzFZ5Eqk— Paul McCullough (@ThePostsynaptic) September 22, 2020
ويقول أحد مؤلفي الدراسة البروفيسور إيفان مينيف العامل في جامعة "شيفيلد" في بريطانيا، إن البحث يوضح كيف يمكن للطباعة ثلاثية الأبعاد أن تفيد الباحثين في هذا المجال.
ونوه الباحث إلى أنه في المستقبل من الممكن طباعة وتصنيع هذه الرقائق أثناء عملية الجراحة في غرفة العمليات خلال دقائق بما ينسجم مع حالة كل مريض.
وقال الخبراء إن هذه الرقائق تستطيع رصد واستشعار النبضات الكهربائية الدقيقة في الدماغ والجهاز العصبي، والتي من شأنها أن تفتح آفاقا كبيرة أمام علاج الأمراض العصبية.
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