أعراض تستدعي استشارة طبيب الأورام بشكل عاجل

وفقًا للاختصاصي، يمكن أن يشير الضعف وفقدان الوزن على المدى الطويل دون اتباع نظام غذائي، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة غير المصاحبة لنزلات البرد، إلى السرطان. إذا كان يوجد سعلة مستمرة أيضا.

وقال كابرين عبر حسابه على موقع إنستغرام: "بالإضافة إلى ذلك، فإن أي إفرازات من الدم، بما في ذلك السعال ونزيف الأنف لفترات طويلة والدم في البول، هي أيضًا أعراض مثيرة للقلق. لذلك، يجب عليك الذهاب إلى الطبيب على الفور".

وأكد أنه من الضروري مراقبة صحة الأحباء وإحضارهم للفحص عند ظهور أحد هذه الأعراض.