علماء روس يكتشفون مضادا حيويا ثوريا

كان علماء من جامعة تيومين الحكومية، مع زملائهم من معاهد بحثية روسية أخرى، أول من اكتشف مضادًا حيويًا طبيعيًا يتغلب على مقاومة مسببات الأمراض للأدوية.

ستساعد المادة التي تم العثور عليها في مكافحة معظم الأمراض المعدية التي تصيب البشر والحيوانات التي تسببها البكتيريا والفطريات، كما كتب مؤلفو الاكتشاف في دراسة نشرت في مجلة Applied Biochemistry and Microbiology.

تتمثل إحدى مهام علم الأدوية، اليوم، كما هو مذكور في مقال لعلماء تيومين، في البحث عن المضادات الحيوية الطبيعية التي يمكنها محاربة الكائنات الحية الدقيقة المقاومة للأدوية المتعددة (MDR) أو المقاومة المطلقة (شديدة المقاومة للأدوية، XDR ) للمضادات الحيوية المتوفرة في السوق.

لأول مرة في العالم، أظهر باحثون من جامعة تيومين القدرة الفريدة للببتيد إيمريسيليبسين أ، المعزول من الفطريات Emericellopsis alkalina. وبحسب الخبراء، فإن المادة تمنع قدرة البكتيريا على تكوين الأغشية الحيوية، مما يجعل مقاومة هذه العوامل الممرضة للمضادات الحيوية تختفي.

كما أوضح مؤلفو الدراسة، فإن السمة العلاجية الرئيسية للمادة المدروسة هي تنوع التأثير. ليس فقط أشكال MDR و XDR من البكتيريا غير محمية من إمريسيليبسين أ، ولكن أيضًا عمليًا أي حقيقيات النوى المسببات للأمراض.

وقال باحث كبير في مختبر مقاومة مضادات الميكروبات X - يفغيني روغوجين: "يعمل إمريسيليبسين أ على حقيقيات النوى وبدائيات النوى من خلال آليات جزيئية مختلفة. تموت حقيقيات النوى - الفطريات وخلايا الورم - بسبب تدمير غشاء الخلية بواسطة الببتيد، ويتم قمع ضراوة بدائيات النوى عن طريق منع تكوين الأغشية الحيوية".

كما لاحظ مؤلفو الدراسة، فإن إيمريسيليبسين أ يكافح الأورام، وكذلك جميع أنواع الالتهابات البكتيرية والفطرية.

يعتبر إيمريسيليبسين أ، وفقًا للعلماء، واعدًا كعامل علاجي مستقل وكعنصر من المستحضرات المعقدة. يمكن إجراء العلاج إما عن طريق الحقن أو موضعياً عن طريق العلاج المباشر للأنسجة المصابة.

تم إجراء الدراسة بالتعاون الوثيق مع زملاء من معهد الأبحاث لاكتشاف مضادات حيوية جديدة "غاوزي"، والمعهد المركزي لبحوث الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" ومعهد الكيمياء الحيوية " شيمياكين وأوفيتشنيكوف".

في المستقبل، يعتزم فريق العلماء الانتقال من العمل بالنماذج الخلوية إلى الاختبارات المختبرية للعقار.