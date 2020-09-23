أكثر الأسماك فائدة

الأسماك عنصر مهم في نظام غذائي مغذ. تحدث ألكسندر فومين، المدير التنفيذي لاتحاد شركات الإنتاج والتجارة في سوق السمك، في مقابلة مع "سبوتنيك"، عن أفضل أنواع الأسماك - البحرية أو النهرية.

وأكد ألكسندر فومين أن خبراء التغذية يعتبرون أسماك البحر أكثر فائدة، لكن الكثيرين ما زالوا يفضلون الأسماك من خزانات المياه العذبة.

وقال: "إذا كان الناس قد تناولوا الأسماك من المياه الداخلية منذ الطفولة، فقد اعتادوا عليها، فهم يحبونها، ومن الصعب استبدالها بشيء. بريم، روتش، سمك الفرخ، الكارب. تبقى هذه التفضيلات مدى الحياة. أي سمكة مفيدة، الشيء الرئيسي هو التأكد من أنه تم صيدها من مناطق نظيفة بيئيًا، بعيدًا عن المدن الكبرى، من بحيرات وأنهار نظيفة".

وأضاف فومين أن الاختيار يعتمد إلى حد كبير على منطقة الإقامة. "في عدد من المناطق التي تعيش فيها أسماك المياه العذبة، مثل منطقة روستوف ومنطقة أستراخان ومناطق سيبيريا، يصطادونها ويبيعونها على الفور. يرغب الناس في شرائها. في مناطق مورمانسك وفلاديفوستوك وخاباروفسك، لم ير أحد عمليًا أسماك المياه العذبة، فهم يأكلون هناك أسماك البحر بشكل رئيسي، وكلتا السمكتين موجودة في وسط روسيا، لكن 90% من المبيعات تأتي من أسماك البحر و 10% فقط من المياه العذبة".

وشدد على أن الأسماك التي تعيش في الشمال مفيدة بشكل خاص. "تحتوي جميع الأسماك على نسبة عالية من البروتين، ومن حيث الدهون، فإن الأسماك الأكثر فائدة هي تلك التي تعيش في الشمال، في المياه الباردة، والبحار الشمالية، لأن الدهون التي تحتويها تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض غير المشبعة، والتي تسمى أوميغا 3. الأحماض غير المشبعة أولاً، لا يمكن الاستغناء عنها، فبدونها يصعب على الجسم الحفاظ على النغمة الفسيولوجية، وثانيًا، هذه الأحماض هي نوع من مطهر الجسم، الأسماك الشمالية هي سمك القد، بولوك، الحدوق، السمك المفلطح، الرنجة. يتم تداولها بكميات كبيرة ويتم بيعها بكميات كافية في السوق الروسية".