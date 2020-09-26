كيف يؤثر فيتامين د على مرض كورونا

حلل علماء من كلية الطب بجامعة بوسطن كيف تؤثر مستويات فيتامين (د) في الدم على شدة المرض ومعدل الوفيات في COVID-19.
أخذ الباحثون عينات دم من 235 مريضًا عندما تم إدخالهم إلى المستشفى وقاموا بقياس مصل 25-هيدروكسي فيتامين د ، وهو علامة على فيتامين د.
بعد ذلك، تمت مراقبة هؤلاء المرضى، وتسجيل الشدة السريرية للعدوى ونتائج المرض، وكذلك الأعراض الشديدة - فقدان الوعي وضيق التنفس ونقص الأكسجة. تم مراقبة العلامة الالتهابية في الدم - بروتين سي التفاعلي وعدد الخلايا الليمفاوية - الخلايا المناعية التي تساعد في مكافحة العدوى.
ثم قارن الباحثون كل هذه المعايير في المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د) والمرضى الذين لديهم مستويات كافية - على الأقل 30 نانوغرام لكل مليلتر.
اتضح أنه في المرضى الذين لديهم ما يكفي من فيتامين (د) ، يكون خطر النتائج السريرية السلبية - تطور مضاعفات خطيرة أو الوفاة - أقل بكثير.
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