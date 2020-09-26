أكثر الأطعمة "الصحية" ضررا

حذرت أخصائية التغذية الروسية أرينا سكورومنايا من أن ليس كل الأطعمة التي تعتبر غذائية صحية في الواقع مفيدة للصحة.

وقالت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كثير من الناس الذين يسعون إلى ممارسة نمط حياة صحي يستبعدون تمامًا الأطعمة التي تحتوي على كمية صغيرة على الأقل من الدهون في نظامهم الغذائي. هذا خطأ".

كذلك ترى الخبيرة أن لا فائدة من منتجات الألبان الخالية من الدسم تماما.

وأضافت الأخصائية: "الأطعمة قليلة الدسم ضارة لأن الدهون ضرورية للإنسان، وإذا أكلنا منتجات خالية من الدسم، فسوف تزيد صحتنا سوءًا. لا يتم امتصاص الكالسيوم بدون دهون، لذلك لا توجد فائدة عملية في منتجات الألبان خالية الدسم، وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن هذه الأطعمة سلبية. تؤثر على التمثيل الغذائي".

وتابعت أن العصائر الطازجة هي منتج آخر مبالغ في فوائده بشكل كبير.

وقالت: "عصائر الفاكهة ليست مفيدة، لا سيما في الصباح. شرب العصير الطازج في الصباح لا يجلب أي فائدة - سكر الدم يزيد بنسبة عالية من مثل هذه الأشياء".

نصحت باختيار المنتجات الغذائية للحمية بعناية شديدة: حتى إذا تم بيع المنتج في القسم المناسب، سيكون من المفيد التعرف على تركيبة المنتج الموضح على العبوة.

وتابعت بقولها: "تعتمد حلويات اللياقة البدنية على الشركة. منها جيدة جدًا وعالية الجودة وصحية. عليك أن تنظر إلى التركيب والعلامة التجارية. المنتجات التي يتم تصنيعها بشكل صناعي وبيعها في محلات السوبر ماركت ليست جيدة جدًا، حتى لو تم بيعها في القسم الأطعمة الغذائية للحمية ورقائق الذرة للتخسيس قد تحتوي على السكر.