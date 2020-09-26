ارتفاع مستوى الفركتوز في الدم يؤدي إلى الإصابة بمرض مزمن

توصلت مجموعة من العلماء الدوليين إلى استنتاج مفاده أن زيادة مستوى الفركتوز في الجسم يؤدي إلى عواقب سلبية وتطور مرض الزهايمر.

ووفقا للعلماء، فإنه في البلدان المتقدمة ينتشر "النمط الغربي للأكل"، مما يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي للفركتوز في الدماغ.

ويشار إلى أن النمط الغربي للأكل – هو عندما يأكل الشخص الكثير من اللحوم والأطعمة المصنعة والمكررة، وفي نفس الوقت يأكل القليل من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات. الأمر الذي يؤدي إلى حصول الجسم على الكثير من السكر والدهون والكوليسترول والأحماض الدهنية المشبعة، وفي الوقت نفسه لا يحتوي على الكثير من المغذيات الدقيقة المفيدة.

وقال البروفيسور ريتشارد جونسون: "نفترض أن مرض الزهايمر هو مرض حديث ناجم عن تغيرات في نمط الحياة الغذائي حيث يعطل الفركتوز عملية التمثيل الغذائي للدماغ ووظائف الخلايا العصبية"، حسب موقع "medikforum".

مرض الزهايمر هو مرض دماغي متطور يدمر خلايا المخ. مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك، ويؤثر بشدة في عمل وحياة الشخص المصاب ونمط حياته الاجتماعي، فيتدهور وضع المريض المصاب بمرور الوقت، وغالبًا يؤدي إلى الوفاة.