صور مسربة تكشف "تصميما غريبا" لهاتف غوغل "بيكسل" الجديد

ومن المتوقع أن تطرح شركة "غوغل" الأمريكية هاتف "بيكسل 5" يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عقب طرحها هاتف "بيكسل 4 أيه" الشهر الماضي، علاوة على طرحها نسخة الجيل الخامس لهواتف "بيكسل 4 أيه" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولكن صدمت تلك الصورة الأولية لنموذج هاتف "بيكسل 5" عدد من خبراء الهواتف الذكية، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، حيث وصف بأنه "تصميم غريب على غوغل وعلى عالم الهواتف الذكية بشكل عام".

Google Pixel 5 prototype's leaked image reveals weird design pic.twitter.com/sXGzgp0ptY — Unlock2Cell (@unlock2cell) September 26, 2020

​ويحتوي النموذج الأولي لهاتف "بيكسل 5" على تصميم ثنائي اللون، يذكر بأول هواتف "بيكسل" الذي تم إطلاقه عام 2016.

ولكن الجزء السفلي من اللون تم تصميمه من الزجاج، أو مغطى بطبقة زجاجية، كما يبدو في الصورة المسربة.

وفي الجزء العلوي مكان لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، كما يبدو أن زر الطاقة مطلي باللون الأبيض.

ولم يتم تأكيد تلك الصور المسربة من قبل "غوغل" بعد، ولكن في حالة تأكيدها سيكون هذا التصميم هو الأغرب لهواتف "بيكسل" على الإطلاق.