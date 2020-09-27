خبيرة تتحدث عن فوائد ألعاب الهاتف

أعلنت ناتاليا شيمتشوك، طبيبة نفسية روسية ومتخصصة في إدمان القمار، أن ألعاب الهاتف المحمول ليست ضارة دائمًا.

وقالت في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن الألعاب التي لا تتطلب التركيز والتوتر، مثل الكرات التي يجب أن تصطف في ثلاث صفوف، يمكن أن تكون مفيدة، على الرغم من أنها تبدو "مجرد قتل للوقت".

وأشارت شمتشوك إلى أن مثل هذه الألعاب تسمح لجميع أجزاء الدماغ بالاسترخاء. كما أكدت الطبيب أنه إذا لعب الإنسان بعد العمل، وليس بدلاً منه، فإن هذا النوع من الترفيه ليس إدمانًا، بل نوعًا من الراحة.

وحثت الطبيبة النفسية على عدم الخلط بين ألعاب الاسترخاء وإدمان القمار. وتعتقد أن الألعاب تسمح بالتعامل مع الإجهاد العاطفي والعقلي والجسدي. وقالت إن الشيء الأهم هو أن هذا الأمر لا يتعارض مع مسؤوليات الشخص الاجتماعية والعملية ومجالات أخرى من حياته.