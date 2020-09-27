هل النوم على الجانب الأيسر مضر

أعلن كبير أطباء القلب المستقل في وزارة الصحة الروسية أنه، لا توجد إحصاءات عن الأمراض بسبب وضع النوم.

قال يفغيني شليختو، كبير أطباء القلب المستقل في وزارة الصحة الروسية، إن النوم على الجانب الأيسر لا يضر بصحة القلب، إنها مسألة عادة.

وقال ردا على سؤال من المشاهدين في إطار حملة عموم روسيا "أسبوع الصحة": "لا توجد مثل هذه البيانات (حول مخاطر النوم على الجانب الأيسر) ، هذه مسألة تتعلق بعادة كل فرد – ينام شخص على الجانب الأيسر، شخص أخر على الجانب الأيمن. لا توجد مثل هذه الإحصاءات، ولا توجد مثل هذه البيانات".

يذكر أنه في وقت سابق، جادل عدد من العلماء بأن بعض أوضاع النوم يمكن أن تسبب مشاكل صحية. وأكد العلماء الصينيون أن عادة النوم على الجانب يمكن أن تؤدي إلى تكوين انزلاق غضروفي قطني.