"تغليف الأسنان".. نصائح هامة من المختصين حول الفوائد المذهلة للعملية

يعمل أطباء الأسنان على تحسين بعض الحالات المرضية التي تواجههم أثناء مراحل العلاج، وذلك باللجوء إلى عملية تغليف الأسنان، لحمايتها من الكسور وحالات التسوس والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

وتهدف العملية بحسب موقع "Healthline" المتخصص بالصحة والطب، إلى رفع كفاءة الأسنان وحمايتها لفترة طويلة، بالإضافة إلى الحفاظ على مظهرها الجمالي الخاص.

يقصد بتغليف الأسنان تغطيتها بواسطة طبقة خارجية تتمثل في التركيبات أو التيجان، وذلك لتحسين مظهر السن أو الضرس، ورفع كفاءته، وتختلف المواد التي تتكون منها تلك التيجان، ومن الممكن خضوع جميع الفئات من مختلف الأعمار لتلك العملية.

وأشار طبيب الأسنان السوري والمدرس في جامعتي طرطوس والحواش السوريتين، الدكتور وليد سليمان، في تصريخ خاص لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "البورسلين أو السيراميك أو ما تسمى بالتعويضات الخزفية استخدمت من عشرات السنين لتغطية الأسنان المتهدمة لإعطائها الشكل التشريحي المطلوب واللون الأقرب للأسنان الطبيعية".

وأضاف: "تطورت مواد البورسلين كثيراً في هذه الأيام لإضفاء الحيوية على الأسنان وخاصة الأسنان الأمامية ليظهر مايسمى بالزيركون والعدسات الخزفية أو الفينير Veneers التي شاع استخدامها بين المشاهير أولاً بما سُمّي ابتسامة هوليوود لتصبح بعد فترة قصيرة بمتناول الجميع".

فوائد تغليف الأسنان

أشار موقع "elconsolto" المتخصص بالطب إلى أن الأبحاث بينت أن تغليف الأسنان يساعد على حماية الأسنان لمدة طويلة تصل إلى ست سنوات، مشيرة إلى نجاحها بنسبة تصل إلى 50 %، خاصة بين الأطفال الذين يعانون من التسوس.

ونوه الدكتور سليمان إلى أن الفوائد الأساسية لهذه العملية تتمثل بـ"ترميم شكل الأسنان بالإضافة إلى الفوائد التجميلية واستعادة الوظيفة الأساسية لعمل الأسنان".

يعمل الطبيب المختص على إزالة الطبقة الخارجية من السن المصابة، ومن ثم العمل على تحديد حجم التغليف المطلوب، ليقوم بعد ذلك بإزالة الزوائد، وجعل التغليف منسجم مع الأسنان الأخرى، من حيث اللون والشكل والموضع.

أضرار التغليف

نوه الدكتور سليمان إلى أن "أغلب الدراسات العلمية أكدت عدم وجود أي ضرر من استخدام هذه التعويضات كما أنها مُتَقبلة حيوياً بشكل ممتاز، ولكن أبرز أضرارها كما يقول بعض الأخصائيين هي سوء الاستخدام، أي استخدامها كموضة أو (موديل دارج) وذلك بوضع السيراميك على أسنان ليست بحاجة وإنما فقط من أجل الحصول على ابتسامة هوليوود ذات البياض الناصع والتي قد يجدها البعض (غير جميلة أبداً)"، على حد تعبيره.

نصائح يجب اتباعها

وتنصح أغلب الدراسات المتخصصة بمجال تغليف الأسنان، بالقيام بعملية التنظيف اليومي لها، بالإضافة إلى تقليل تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات، لحماية التغليف من التآكل، والمتابعة المستمرة مع طبيب الأسنان، لرصد حدوث أي خلل مبكر في الأغلفة نتيجة عملية المضغ المستمرة.