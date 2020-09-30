تحديث "خرائط غوغل" يقدم ميزات لعدد محدود من المستخدمين

وأشار تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "غوغل" بدأت في طرح تحديث يقدم "الوضع الداكن" لتطبيق "غوغل مابس"، بعض مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

ويعمل وضع "غوغل مابس" الداكن على بعض الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندوريد 11".

يبدو أن التغيير يتم طرحه تدريجيًا على جانب الخادم، نظرًا لأن التحديث إلى أحدث إصدار من خرائط غوغل لا يكفي لرؤية الخيار يظهر في قائمة إعدادات التطبيق.

وسيسمح لك التحديث الجديد بإعداد المظهر في التطبيق، بفرض المظهر الداكن إلى أجل غير مسمى أو مطابقة إعداد سمة النظام العام بهاتف "أندرويد".

ويتوافق أيضا هذا التحديث لخرائط غوغل مع هواتف "وان بلس 8 برو" العاملة بنظام تشغيل "أوكسجين أو إس 11 أوبين بيتا 2".