خطة لخفض التكاليف...هواتف آيفون الجديدة دون شاحن وسماعات

تعمل شركة "آبل" لصناعة الأجهزة الإلكترونية على خفض التكاليف خلال تجميع الهواتف الذكية، وذلك من خلال سحب الشاحن من الأكسيسوارات المرفقة بالهاتف.

في الإصدار التجريبي من iOS 14.2، في قسم المعلومات القانونية، أزالت الشركة الأجهزة السلكية المجمعة مع أجهزة" آيفون"، وهذا يشير إلى أن iPhone 12 الجديد وجميع الموديلات الأخرى من لحظة الإعلان عن المنتجات الجديدة سيتم بيعها بدون سماعات في الصندوق.

وأوضحت الشركة في عرضها لشهر سبتمبر/أيلول الجاري رفض وحدة تزويد الطاقة في مجموعة الساعات الذكية إضافة الشاحن، وذلك راجع للمخاوف البيئية، حيث وفقا لفكرتهم، يجب أن يكون لدى كل شخص في المنزل بالفعل عدة أجهزة شحن من معدات أخرى، لذلك في عام 2020، لا فائدة من إضافة شحنة أخرى.

في غضون ذلك، تزايدت شكاوى عدد واسع من أصحاب هواتف "آيفون"، خلال الأيام الماضية، من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد الذي طرحته آبل في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعود أسباب تلك المشكلة، التي تعد إحدى المشاكل الفنية المصاحبة لكل تحديث من "آبل" إلى قيام هاتف"آيفون" بتنفيذ الكثير من المهام في الخلفية لبعض الوقت بعد

تثبيت نظام تشغيل جديد، مثل إعادة فهرسة الملفات الخاصة بالنظام والملفات المخزنة في الجهاز، وهي عملية قد تستمر لبضع ساعات أو عدة أيام بحسب طراز الهاتف المستخدم.