أخصائي يكشف سر طول العمر

يحتفل العالم في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لكبار السن، حول كيفية الحفاظ على صحة جيدة في سن متقدم، قدم عدد من الأخصائيين بعض النصائح لذلك.

قالت طبيبة أمراض الشيخوخة، الإيطالية سيلفيا فيتالي لـ"سبوتنيك"، بأن ضبط النفس أثناء عملية تناول الطعام والنشاط البدني والعمل يساعد على تطوير القدرات العقلية في سن الشيخوخة، ويساعد في الإطالة من عمر كبار السن.

يذكر بأن إيطاليا مدرجة في قائمة أعلى 10 دول في متوسط الأعمار في العالم، حيث يبلغ متوسط عمر النساء في إيطاليا 85 عاما بينما يبلغ لدى الرجال 81 عاما.

وأضافت الطبيبة "بان النشاط البدني في سن الشيخوخة هو الأداة الوحيدة الذي ثبتت فعاليته في محاربة اضطرابات الدماغ والزهايمر، عند الانتقال لسن أكبر من 75 عاما، حيث يؤدي للمحافظة على تنشيط الدورة الدموية".

وحثت الطبيبة على القيام ببعض التمارين لتحفيز وتنشيط القدرة على الانتباه وعمل الذاكرة، كما ودعت إلى تناول الوجبات الصحية المفيدة التي تحافظ على عمر طويل للكبد.

ودعت إلى الاعتدال بـ"حمية البحر المتوسط" واستهلاك زيت الزيتون والطماطم بشكل معتدل.