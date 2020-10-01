"غوغل" تنوي دفع مليار دولار للناشرين مقابل محتواهم الإخباري

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية ستدفع نحو مليار دولار أمريكي للناشرين مقابل محتواهم الإخباري لمدة 3 سنوات.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلا عن غوغل، إن هذا قد ينزع فتيل توترات واتهامات موجهة للشركة الأمريكية بهيمنتها على سوق "صناعة الأخبار" في العالم.

وقالت غوغل إنها وقعت اتفاقية لبرنامج الشراكة الإخبارية الجديد مع ما يقرب من 200 وسيلة إخبارية وإعلامية في ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، قوله: "هذا الالتزام المالي - وهو أكبر التزامنا حتى الآن - سيدفع للناشرين لإنشاء محتوى عالي الجودة ورعايته لنوع مختلف من تجربة الأخبار عبر الإنترنت".

وبالفعل أطلقت غوغل خدمة "معرض أخبار غوغل" في البرازيل وألمانيا، والذي يضم لوحات قصصية تتيح للناشرين تجميع الأخبار بميزات المخططات الزمنية، وستظهر أولا على أخبار غوغل عبر أندرويد وآي أو إس ومحرك بحث غوغل.

ومن بين الوسائل الإعلامية التي تعاقدت غوغل معها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، وصحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية".

وقالت غوغل إنها تسعى لتوسيع البرنامج ليشمل دول أخرى مثل الهند وبلجيكا وهولندا، من دون أن يشير إذا كانت ستدرج الولايات المتحدة ضمن البرنامج أم لا، وإذا كان دول من الشرق الأوسط ستدمج أم لا.

من جانبه، قال مجلس الناشرين الأوروبيين إن برنامج غوغل الجديد، محاولة لدرء التشريعات والإجراءات الحكومية، التي تسعى للحصول على تعويضات من الشركة الأمريكية بسبب هيمنتها على سوق المحتوى الإخباري في العالم.