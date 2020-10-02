"محبوبة الملايين" تحد من تطور مرض باركنسون

أعلن علماء من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن محبوبة الملايين (القهوة)، تحد من تطور مرض باركنسون حتى لدى الأشخاص المعرضين وراثيًا للمرض.

وشملت الدراسة العلمية 188 شخصا مصابا بمرض باركنسون و180 آخرين أصحاء. وكان في كل مجموعة أشخاص لديهم طفرة في جين " LRRK2" الذي يساهم في تطور المرض عند حدوث بعض التغيرات فيه. وقارن العلماء نسبة الكافيين في دم الأشخاص، وكذلك المواد والكمية التي ينتجها الجسم أثناء امتصاصه، حسب موقع " EurekAlert".

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون لديهم تركيز أقل من الكافيين بنسبة 76% مقارنة مع الأصحاء.

وأشار الباحثون إلى أنه ليس من الممكن حتى الآن التأكيد أن القهوة تساعد الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالمرض على تجنبه. ووفقًا للعلماء، هناك حاجة إلى مزيد من البحث، على الرغم من أن النتائج تبدو واعدة.