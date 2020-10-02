قائمة أسعار هاتف "آيفون 12" المرتقب

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرا حول قائمة أسعار كافة إصدارات هواتف "آيفون 12" المرتقب.

وتبدأ هواتف "آيفون 12" من سعر 649 دولار أمريكي، وتصل حتى 1399 دولارا.

وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:

- آيفون 12 ميني: نسخة الـ64 غيغابايت (649 دولارا) – نسخة الـ128 غيغابايت (699 دولارا) – نسخة الـ256 غيغابايت (799 دولارا).

- آيفون 12: نسخة الـ64 غيغابايت (749 دولارا) – نسخة الـ128 غيغابايت (799 دولارا) – نسخة الـ256 غيغابايت (899 دولارا).

- آيفون 12 برو: نسخة الـ128 غيغابايت (999 دولارا) – نسخة الـ256 غيغابايت (1099 دولارا) – نسخة الـ512 غيغابايت (1299 دولارا).

- آيفون 12 برو ماكس: نسخة الـ128 غيغابايت (1099 دولارا) – نسخة الـ256 غيغابايت (1199 دولارا) – نسخة الـ512 غيغابايت (1399 دولارا).

وتشير التقارير إلى هاتف "آيفون 12 ميني" سيكون ذو شاشة صغيرة بحجم 5.$ بوصة، فيما سيكون حجم شاشة بنفس القياس في هاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 برو".

أما هاتف "آيفون 12 برو ماكس"، فسيكون بشاشة قياسها 6.7 بوصة، ليكون أكبر هواتف آيفون على الإطلاق.

​ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف "آيفون" الجديدة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.