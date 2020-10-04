"قاتلة" أكثر من المرض... "كلمات محرمات" لا تقلها أبدا لمرضى السرطان

يعتبر السرطان، أحد أكثر الأمراض شيوعا حول العالم، وواحد من الأسباب الرئيسية للوفاة للرجال والنساء على حد سواء.

ولكن عدد من الخبراء يقولون إن ما هو أسوأ من المرض، أن يشعر مريض السرطان بأن مرضه "وصمة عار"، بسبب بعض الكلمات التي تخرج من أفواه المحيطين به.

ويحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الكلمات التي يمكن أن تكون قاتلة أكثر من السرطان ذاته، ولا ينبغي أن أن تقلها أبدا أمام أي مريض.

وجاءت تلك الكلمات المحرمات على النحو التالي:

1- اهزم المرض:

من المعروف أن مرض السرطان يغير حياة المريض كليا، وهو فعلا يكافحه ويحاربه، لذلك لن يكون بحاجة إلى كلمات لا طائل منها مثل "اهزم المرض"، لأنه يرغب فعليا في هزيمته، وتلك الكلمات قد تؤثر على صحته الجسدية والنفسية.

2- لا تحتاجي إلى ثدييك:

يصيب سرطان الثدي عدد كبير من النساء وبالأخص الأكبر سنا، لذلك قول تلك الكلمات لهم قد يكون "قاتلا" عليهم أكثر من المرض ذاته، لأنه يشعرهن أنهن ليسوا مهمين في تلك الحياة ولا يحتاج إليهن أي شخص.

3- إنه مجرد شعر:

غالبا ما يخضع مرضى السرطان إلى العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، وهو ما يتسبب في فقدان الشعر وقد تصل إلى الصلع التام، ويعتقد الكثيرون أن قول تلك الكلمات من باب المواساة، ولكن هذا يشعر معظم الناس والنساء بشكل خاص بالإهانة التي تتسبب في ضرر نفسي بالغ.

4- العلاجات المنزلية الطبيعية أهم:

يلجأ الكثير من الناس إلى العلاجات والوصفات المنزلية الطبيعية، قد تكون تلك العلاجات مجدية في بعض الأمراض، ولكن ليس مع السرطان، وفي حال تطبيقها وعدم نجاحها يشعر الشخص بيأس بالغ وأنه لا يقدم ما يكفي من مجهود لإنقاذ حياته.

5- ما فعلته في حياتك السبب في مرضك:

إلقاء اللوم على الشخص بأن ما فعله في حياته أو نمط حياته أو ربما نظامه الغذائي قد يكون سببا في إصابته بالسرطان بمثابة خنجر تضربه في قلب المريض، لأن عدد كبير من أمراض السرطان يكون سببه جينيا أو وراثيا لا دخل للمريض به.

ماذا تقول؟

لكن ماذا يمكن أن يقول الشخص في مقابل ذلك لأي مريض سرطان.

يمكن أن يقول الآتي:

- كن داعما ومتفهما لألمه.

- اسأله عن حالته وماذا يشعر؟

- حاول أن تتابع معه مواعيده وعلاجاته.

- ساعده في عيش حياة طبيعية.

- إذا لم يكن لديك شيء لطيف لتقوله، فاصمت أفضل من قول أمور قد تكون قاتلة له.