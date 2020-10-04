اكتشاف متلازمة خطيرة بعد التعافي من فيروس كورونا

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) متلازمة الالتهاب الحاد لدى البالغين، والتي كانت موجودة سابقًا عند الأطفال، وكانت مرتبطة بفيروس كورونا.

لوحظ، بحسب منشور لمجموعة علماء، أن المرضى البالغين الذين تعافوا من COVID-19 قد يصابون بمتلازمة الالتهاب MIS-A ، والتي تم تشخيصها مسبقًا لدى الأطفال والمراهقين على أنها مضاعفات خطيرة.

من بين أعراض MIS-A، لاحظ الأطباء عدم انتظام ضربات القلب وآلام في البطن. في الوقت نفسه، يظهر MIS-A في المرضى الذين لا يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

وتتراوح أعمار جميع المرضى بين 21 و 50 عاما، وجميعهم يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، و12 منهم يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة، وثمانية منهم فقط يعانون من أعراض تنفسية. وتم إدخال عشرة مرضى إلى العناية المركزة، وتوفي اثنان منهم.

كما لاحظ العلماء أن MIS-A يظهر في المرضى بعد 14-37 يوما من ظهور أعراضCOVID-19. لذلك، يشير مركز السيطرة على الأمراض، أنه من المستحيل أن نقول على وجه اليقين ما إذا كانت متلازمة MIS-A هي مظهر من مظاهر الشكل الحاد من مرض فيروس كورونا أو أنها "عملية ما بعد العدوى".