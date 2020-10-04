سمكة يمكن أن تصبح مفتاحا لإعادة البصر للعميان

أعلن علماء أمريكيون إن سمكة الزرد، التي تتميز بوجود خطوط على جسمها، يمكن أن تكون مفتاح علاج العمى لدى البشر، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".

أظهرت الأبحاث أن الأسماك يمكنها إعادة نمو أجزاء الجسم المفقودة أو التالفة، بما في ذلك شبكية العين، وهي نسيج حساس للضوء وهو أحد أكثر أسباب العمى شيوعًا. تستطيع الزرد استعادته في غضون أسبوع فقط.

وفقا للبروفيسور جيمس باتون، فإن مادة كيميائية في دماغ الأسماك تعمل على تحريك الخلايا التي "تهاجر" إلى الأعضاء التالفة وتصلحها. في الوقت نفسه، لاحظ العلماء أن حوالي 70٪ من جينات هذه الأسماك تشبه البشر.

في هذا الصدد، يأمل العلماء أن يصبح المرضى قادرون على "استعادة شبكية عين جديدة" مثل سمك الزرد.