وحدة "مراقبة الطيور"... تجربة رائدة من "تويتر"... ماذا تفعل؟

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن وحدة "مراقبة الطيور" مهتمة بمكافحة المعلومات المضللة.

ولا تزال خدمة "مراقبة الطيور" أداة تجريبية عبر منصة تويتر، تخضع لجهود التنظيم الأساسي ضد كل المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

ورصد مستشار وسائل التواصل الاجتماعي في شركة تويتر، مات نافارا، في لقطات شاشة كافة مميزات تقنية "مراقبة الطيور"، وكيف يمكن تشغيل تلك الأداة، وكيف يمكن أن يستخدم أي شخص تقنيات كتم الصوت والحظر والإبلاغ عن المعلومات المضللة.

وقال المسؤول إن تلك التقنية تهدف "استكشاف عدد من الطرق لمعالجة المعلومات المضللة، وتوفير المزيد من السياق لتغريدات تويتر، وستختبر العديد من الطرق المختلفة لمعالجة تلك الأزمة".