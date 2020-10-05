"كاسبيرسكي" تكتشف تهديدا جديدا لبيانات المستخدم

يتم تحميل برنامج UEFI قبل نظام التشغيل ويراقب جميع العمليات في "بداية التشغيل". باستخدامه، يمكن للمهاجم الحصول على سيطرة كاملة على جهاز كمبيوتر: تغيير الذاكرة، أو محتويات القرص، أو إجبار نظام التشغيل على تشغيل ملف ضار. لن يساعد استبدال القرص الصلب أو إعادة تثبيت نظام التشغيل في التخلص منه.

وقال إيغور كوزنيتسوف، خبير مكافحة الفيروسات البارز في كاسبرسكي لاب: "هذا الملف عبارة عن أداة تحميل للإقلاع، ويتواصل مع خادم التحكم، ويجمع جميع المستندات الحديثة الموجودة على الكمبيوتر، ويضعها في الأرشيف، ثم ينقلها مرة أخرى إلى الخادم. في الواقع، هذا مجرد تجسس ... الآن هناك معلومات عن ضحيتين من مجموعة التمهيدUEFI ، بالإضافة إلى العديد من ضحايا الحملة، جميعهم دبلوماسيون أو أعضاء في منظمات غير حكومية، وأنشطتهم مرتبطة في كوريا الشمالية"، حسب وكالة "برايم".

اكتشف الخبراء أيضًا أن مكونات مجموعة التمهيد UEFI تستند إلى كود Vector-EDK - منشئ خاص تم إنشاؤه بواسطة فريق القرصنة الإلكتروني للمجموعة الإلكترونية. في عام 2015، نتيجة للتسرب، كانت هذه المصادر وغيرها من مصادر فريق القرصنة متاحة مجانًا، مما سمح للمهاجمين بإنشاء برامجهم الخاصة.