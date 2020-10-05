في ظل انتشار كورونا... روبوت "سيرفي" في خدمة زبائن المطاعم... فيديو

أعلنت شركة "سوفت بانك" اليابانية للتكنولوجيا، أنها في صدد تجربة روبوت جديد لتقديم خدمات الطعام في اليابان بدل النادل، في ظل انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، فإن الروبوت "سيرفي" بإمكانه نقل الطعام والمشروبات من المطبخ إلى الطاولات، وستستخدم الكاميرات ثلاثية الأبعاد وتقنية LIDAR للتنقل حول الطاولات والعملاء، وهي نفس التقنية التي تستخدمها المركبات المستقلة.

وأضاف الموقع أنه مع إطلاق "سيرفي" تجاريا، والذي تم صنعه بواسطة شركة "بيير روبوتيكس" في كاليفورنيا، سيكون ممكنا للشركات تأجير الروبوت مقابل 950 دولارا شهريا على مدى 3 سنوات.

WATCH: This robot named Servi will act as a sort of waiter, using its layers of trays to carry food and drinks and its 3D cameras and Lidar sensors to navigate between kitchen and tables https://t.co/KxmtHP2e1A pic.twitter.com/MzIIWkj38U — Reuters (@Reuters) October 4, 2020

ويحتوي الجهاز الأكبر على عدد من الصواني والأطباق، فيما يحتوي الأصغر على صينية واحدة لتقديم المشروب، ويمكن التحكم في كليهما بواسطة شاشة تعمل باللمس أو جهاز لوحي خارجي.

وأعلن عن الروبوت النادل رسميا في اليابان، في يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن تم اختباره بالفعل من قبل بعض المطاعم كوسيلة لتقديم خدمة دون تلامس، بما في ذلك سلسلة Denny’s الشهيرة.