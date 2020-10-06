كوالكوم تستعد لنقل الهواتف الذكية إلى "مرحلة جديدة"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "كوالكوم" الأمريكية تستعد لإدخال الهواتف الذكية إلى مرحلة جديدة من السرعة والميزات والتقنيات المتميزة.

وأوضح موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص أن "كوالكوم" تستعد لأن تطلق معالجها الخارق الجديد "سنابدراغون 875" في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وستكشف "كوالكوم" عن معالجها الجديد في حدث افتراضي، ولن يكون في جزر هاواي كما هو معتاد.

ويتوقع الخبراء أن تقدم كوالكوم أداء مختلفا في معالجها "سنابدراغون 875"، حيث يقدم أداء أسرع وأكثر كفاءة في استخدام البطارية.

كما ستقدم كوالكوم أيضا ميزات للهواتف الذكية أفضل لدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وميزات جديدة للكاميرا.

ولم تعلن شركات تقنية أخرى بعد عن نيتها اعتماد المعالج الجديد الخارق، لكن يبدو أن عددا كبيرا من الشركات ستعتمده في هواتفها قبل معرض المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية في لاس فيغاس يناير/كانون الثاني 2021.

وتعتبر شركة "سامسونغ" وسلسلة "غلاكسي إس" الشهيرة، هي أول العلامات التجارية التي تعتمد على شرائح "سنابدراغون" الجديدة.