عالم فيروسات: ستكون الموجة الثانية من "كوفيد 19" في روسيا أكثر كثافة... لكن الرعاية الصحية جاهزة

قال ألتشتيين: "نحن نحطم الأرقام القياسية المسجلة في الربيع. كانت الأرقام القياسية الرسمية عند 11.3 ألف، الموجة ستكون أقوى مما كانت عليه، لكننا جاهزون بالفعل والآن سنكافح هذا الأمر بشكل أفضل خاصة وأن اللقاح جاهز".

في وقت سابق، أفاد مقر عمليات مكافحة تفشي كورونا في روسيا أن عدد الحالات الجديدة المكتشفة للفيروس في البلاد يوميًا ازداد بمقدار 11615 إصابة ليصبح مجموع الإصابات منذ بدء تفشي المرض 1237504 حالة. تم تسجيل أكبر عدد في موسكو حيث بلغ 4082 إصابة، وثم في سانت بطرسبرغ 411، وفي ضواحي موسكو 347.