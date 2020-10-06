منح جائزة نوبل للفيزياء لثلاث علماء اكتشفوا "أعظم سر كوني" يتعلق بالثقوب السوداء

منحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، بالمناصفة بين العالم روجر بنروز والعالمين رينهارد جينزل وأندريا غيز، لاكتشافهم أحد أعظم "أسرار الكون"، التي تتعلق بالثقوب السوداء.

وحصل بنروز على جائزة "لاكتشافه أن تشكل الثقب الأسود هو يؤكد صحة النظرية النسبية العامة"، التي تحدث عنها أينشتاين، بينما حصل كل من جينزل وغيز على النصف الآخر من الجائزة لاكتشافهم "جسم مدمج فائق الكتلة في مركز مجرتنا" درب التبانة.

وتعتبر الأستاذة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أندريا غيز، رابع امرأة فقط تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، حيث منحت لأول امرأة قبل 55 عاما وآخر مرة في عام 2018.

Reinhard Genzel and Andrea Ghez – awarded the 2020 #NobelPrize in Physics – discovered that an invisible and extremely heavy object governs the orbits of stars at the centre of our galaxy. A supermassive black hole is the only currently known explanation. — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

وقالت غيز، في تصريح نقلته "سي إن إن": "أعتقد اليوم أنني أشعر بحماسة أكبر تجاه الجانب التعليمي من وظيفتي أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت: "من المهم للغاية إقناع جيل الشباب بأن قدرتهم على التساؤل وقدرتهم على التفكير، هي فقط ضرورية لمستقبل العالم".

Andrea Ghez, awarded the 2020 #NobelPrize in Physics, was born in 1965 in the City of New York, USA.



She is a professor at @UCLA, Los Angeles, USA. https://t.co/I3XbnIwzYB pic.twitter.com/9dg1t2vAyL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

وعبرت العالمة عن سعادتها الكبيرة قائلة: "أشعر بسعادة غامرة لاستلام الجائزة وأتعامل بجدية مع المسؤولية المرتبطة بكوني رابع امرأة تفوز بجائزة نوبل. أتمنى أن ألهم شابات أخريات في هذا المجال".

Three laureates share this year’s #NobelPrize in Physics for their discoveries about one of the most exotic phenomena in the universe, the black hole. pic.twitter.com/4twFY61D3W — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

ويعمل العالم روجر بنروز، الذي حصد نصف الجائزة، كأستاذ في جامعة أكسفورد، وقام على مدى سنوات، مع زميله الفيزيائي ستيفن هوكينغ، بدراسة دمج النظرية النسبية لأينشتاين مع نظرية الكم، واقترح أن المكان والزمان سيبدآن بالانفجار العظيم وينتهيان بالثقوب السوداء.

Roger Penrose – awarded this year’s #NobelPrize in Physics – was born in 1931 in Colchester, UK.



He is a professor at @UniofOxford, UK.https://t.co/Jm9iOU99N3 pic.twitter.com/Vsm7xHZivv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

أما العالم الثالث، رينهارد جينزل، فهو مدير معهد "ماكس بلانك" لفيزياء خارج الأرض الواقع في مدينة جارشينج الألمانية ويعمل كأستاذ في جامعة كاليفورنيا.

Just in! This photo of new Nobel Laureate Reinhard Genzel snapped after he discovered he had been awarded the 2020 #NobelPrize in Physics.



Congratulations! pic.twitter.com/L5p6tSzLQc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

منحت جائزة نوبل في الطب لهذا العام، أمس الاثنين، بشكل مشترك لثلاثة علماء من أمريكا وبريطانيا، وهم هارفي جي ألتر، ومايكل هوتون، وتشارلز إم رايس، لاكتشاف فيروس التهاب الكبد "سي" والذي أدى إلى تطوير الاختبارات والعلاجات التي أنقذت أرواح الملايين.

وسيتم الإعلان عن جائزة نوبل في الكيمياء، يوم غد الأربعاء، تليها جائزة نوبل في الأدب يوم الخميس القادم، وجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة وجائزة العلوم الاقتصادية يوم الاثنين المقبل.