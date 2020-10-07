طبيبة تحدد طريقة لمنع تطور كوفيد 19

تقول غالينا غولتسمان، طبيبة الأمراض المعدية ورئيسة القسم العلاجي في المستشفى الإسرائيلي "شامير عساف"، إن المرضى المصابين بـ كوفيد19 يحتاجون إلى مراقبة مستوى تشبع الأوكسجين في دمائهم، حتى في حالة عدم وجود أعراض حادة، حتى لا تفوتهم علامات التطور الشديد للمرض.

من المهم جدًا عدم تفويت تطور نقص الأكسجة، والذي يبدأ أحيانًا بدون أعراض، للقيام بذلك، تنصح الطبيبة بشراء مقياس "التأكسج النبضي" وهو جهاز خاص يقيس التشبع (تشبع الأكسجين في الدم).

قالت الطبيبة: "بسبب وجود مثل هذه الظاهرة، والتي تسمى في الطب، "نقص الأكسجة السعيد"، عندما لا يلاحظ المريض انخفاض التشبع، ويشعر بالراحة في نفس الوقت، إذا انخفض التشبع إلى أقل من 94، حتى مع الصحة الطبيعية، فمن الضروري الذهاب إلى المستشفى...".

في حالة الأعراض الخفيفة، تنصح الطبيبة بعلاج المرض مثل الأنفلونزا العادية، والحفاظ على الهدوء، وتناول مشروب دافئ، وإذا لزم الأمر، خافض للحرارة يعتمد على الباراسيتامول. في الوقت نفسه، توصي الطبيبة بشدة بإجراء اختبار فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن وعزل المريض عند ظهور الأعراض الأولى للمرض، السعال والحمى الشديدة وفقدان الرائحة.