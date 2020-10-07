الطبق الأشهى هو الطبق الأكثر ضررا

البطاطس من الوجبات الرئيسية في المنزل التي لا يمكننا الاستغناء عنها لمذاقها اللذيذ الذي لا يستطيع أحد مقاومته، خصوصًا مع سهولة تحضيرها وتناولها ساخنة مع الكاتشب والبهارات التي توضع عليها لتكسبها نكهه مميزة.

Home made French fries....

Black cast iron pot is a MUST! pic.twitter.com/gMsmnMzz0W — Traderstewie (@traderstewie) October 6, 2020

ولكن على الرغم من الطعم المميز الذي تمتلكه البطاطس المقلية، يشكل الإكثار من تناولها خطرًا كبيرًا، حيث تحتوي البطاطس المقلية على الكثير من الدهون ونسبة عالية جدًّا من الكوليسترول لامتصاصها كمية كبيرة من الزيت، مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وغيرها من المخاطر، يمكن أن تسبب البطاطس، خاصة عند طهيها بشكل غير صحيح، ضررًا كبيرًا للجسم.

*Deep Fried Foods

What good can foods high in fats, calories and salt do?



I'll tell you. Obesity, heart disease, diabetes, cancer, and all that good stuff.



Examples are french fries, fish, chicken strips and any other foods you choose to deep fry.



What can you do?

Grill/bake pic.twitter.com/xAoW6TamoT — Your Nutritional Therapist (@Phaithie_) October 6, 2020

تناول البطاطس المقلية قد يعرض الكبد إلى مشكلات مختلفة ومنها حدوث تغييرات في أنزيمات الكبد، كما أنه يصيب الكلى بالفشل الكلوي فضلا على الإصابة بأمراض الأمعاء وحدوث الإرتجاع المريئي، وهذا نتيجة إحتواء البطاطس المقلية على كمية كبيرة من الزيت.

ينصح الأطباء بالاعتماد على البطاطا المخبوزة أو المحمصة بالفرن، فهي لن تسبب ضررًا كبيرًا حتى للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد.