الأطفال في خطر... مرض جديد يهدد العالم

سجل العلماء زيادة الإصابة بالحمى القرمزية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وقارنوا انتشارها مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد".

وتنشأ الحمى القرمزية من مادة تنتجها البكتيريا العقدية المقيحة (العقديات مجموعة A) عندما تتلوث بنوع معين من الجراثيم. وحدد العلماء عددا كبيرا من البكتيريا الجديدة، التي تقوم بهجوم أقوى داخل الجسم، وعادة ما يصيب المرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وعشر سنوات.

Scarlet Fever 'Superclones' Pose Rising Public Health Threat | "This global re-emergence of scarlet fever has caused a more than five-fold increase in disease rate and more than 600,000 cases around the world," said Dr. Stephan Brouwer. https://t.co/WOzWDpNlgL pic.twitter.com/MKRvmlqoq0 — Microbiology (@Microbiology_LR) October 7, 2020

ووفقا للعلماء، فإن الحمى القرمزية، مثل فيروس كورونا، تنتشر من خلال السعال أو العطس، وتشمل الأعراض التهاب الحلق والحمى والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي الأحمر المميز، وفق موقع "ميرور".

وباء عالمي جديد؟

سلالة جديدة من الحمى القرمزية تظهر في بريطانيا "scarlet fever".. هي حمي معديه جداً وتعد أكثر فتكًا من الحمى القرمزية تسمى "M1UK" والتي تسببت في خسائر في الأرواح على مستوى العالم بالفعل وتم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا،ـ وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية. pic.twitter.com/LTAFUr5cUM — ابو مالك شوقي الربيعي (@ABOMALIKSHAWQI) March 31, 2020

وأضاف العلماء أنه يتم احتواء المرض إلى الآن، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.