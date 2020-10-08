رائد فضاء روسي: الحياة موجودة بالفعل على المريخ

لقد أعادت البشرية بالفعل الحياة إلى الكوكب الأحمر، بإرسالها إلى هناك محطات آلية ومركبات جوالة، وفقًا لرائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف.

وقال أرتيمييف، في مؤتمر عبر الهاتف مع أمريكا الوسطى نظمه مركز الملاحة الفضائية والطيران في موسكو: "أعتقد، في الواقع، أن الحياة موجودة بالفعل على سطح المريخ، ومن المرجح أننا جلبناها بالفعل. لأن هذه هي المركبات الجوالة، والمحطات الآلية، التي وصلت إلى المريخ - بغض النظر عن كيفية التعامل معها، وبغض النظر عن الطريقة التي ننظفها بها وبغض النظر عن كيفية خضوعها للحجر الصحي، فإنها لا تزال تجلب معها أبسط الكائنات الدقيقة من زاوية ما".

وأضاف رائد الفضاء: "وعلى الرغم من أنه لا توجد على المريخ ظروف أرضية، فقد عاشت هذه الكائنات الدقيقة وبدأت في التطور".

وذكر بالتجربة التي أجريت على الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، والتي أثبتت قدرة الكائنات الحية الدقيقة على البقاء في الفضاء الخارجي.

وقال رائد الفضاء: "لذلك، عندما تطأ قدم شخص ما سطح المريخ، فمن المحتمل أن يكتشف نوعًا من الحياة، مشابه جدًا لذلك الموجود على الأرض، ولكنه أكثر تكيفًا مع ظروف المريخ".