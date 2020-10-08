علماء يحذرون من إمكانية حدوث وباء جديد

أكد العلماء أن تناول المضادات الحيوية غير المنضبط قد خلق تهديدا جديدا للبشرية - جرثومة خارقة لا يوجد دواء ضدها، حسب وسائل الإعلام.

كما كتب موقع Science Alert، "تشتعل أزمة البكتيريا الخارقة" وستكون هذه ضربة حقيقية.

"هذا وباء بالفعل. هذه بالفعل أزمة عالمية، وبسبب كوفيد -19، فإن الوضع يزداد سوءًا"، وفقا للموقع.

يستشهد مؤلفو المادة أيضًا بإحصائيات مخيفة: سنويًا في الولايات المتحدة، يصاب حوالي 3 ملايين شخص بنوع من البكتيريا المقاومة بشكل خاص، يموت منهم حوالي 35 ألف شخص، على الرغم من المساعدة المقدمة في الوقت المناسب وإعطاء الأدوية في الوقت المناسب.

وجاء في المقال: "هناك أرقام مخيفة أكثر من الإحصائيات العالمية التي تفيد بأن 700 ألف شخص يموتون كل عام بسبب البكتيريا التي لا يمكن علاجها".