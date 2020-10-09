طرق للحماية من فيروس كورونا في وسائل النقل العام

تحدث رئيس قسم معهد أبحاث علم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، فاديم بوكروفسكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، عن كيفية جعل التنقل في وسائل النقل العام أكثر أمانًا في ظروف الوباء.

ووفقا له، فإن القاعدة الرئيسية هي مراعاة نظام القناع. علاوة على ذلك، حث على ارتداء القناع مقدمًا - بضع عشرات أو مئات الأمتار قبل دخول مترو الأنفاق. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب ارتداء القناع في الحافلة نفسها فقط، ولكن في محطة الحافلات، حيث يتجمع الكثير من الناس هناك أيضًا.

وقال: "تأكد من ارتداء قناع طوال الوقت الذي تكون فيه في وسيلة النقل. من المستحسن ارتداء القفازات. إذا نسيتها - المس الأشياء بأقل قدر ممكن ثم لا تلمس وجهك وجسمك واغسل يديك في أسرع وقت ممكن".

كما حث على فتح نافذة في وسائل النقل العام كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الاحتياطات المعقولة حتى لا تصاب بالبرد، وكذلك مراعاة المسافة الاجتماعية، إذا كان عدد الأشخاص في وسائل النقل يسمح بذلك.