عالم فيروسات: البشرية وكوفيد سيعتادان على بعضهما البعض تدريجيا

صرح عالم الفيروسات أناتولي ألتستين لوكالة "سبوتنيك"، أن فيروس كورونا والبشرية سوف يعتادان تدريجيًا، لكن الأمر سيستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات.

وقال: "أنا من المؤيدين أن الفيروس (COVID-19) والإنسانية سوف يعتادان تدريجياً على بعضهما البعض. فمن ناحية، سيقل المرض من الفيروس ويصبح أخف. نتيجة لذلك، سوف نتكيف مع بعضنا البعض، ولن يقتلنا بهذه النسبة العالية، وسوف نتعايش معه. لكن هذه العملية مطولة للغاية. هذه ليست أسابيع، ولا شهور، قد تستغرق سنة أو ثلاث".

هذا وقد بلغ عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في العالم أكثر من 36 مليون شخص، وتعافى أكثر من 26 مليون، وتوفي أكثر من مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.