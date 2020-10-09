أطباء يفندون تقارير عن آثار جانبية لعقار "فافيبيرافير" الروسي

أكد سيرغي باباك، أستاذ قسم علم أمراض الرئة في كلية الطب بجامعة موسكو الطبية الحكومية، أن فافيبيرافير هو الآن العلاج الوحيد لـ COVID-19 في روسيا، الذي "يؤثر بطريقة ما على فيروس كورونا". ووفقا له، فإن الآثار الجانبية ضمن الجرعة الموصى بها من الدواء نادرة للغاية، ولا تظهر إلا عند تجاوز هذا المعدل.

وقال باباك في تعليق لقناة "إر بي كي" الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، لكي نقول أن هناك أثرا جانبيا معينا، نحتاج إلى إثبات".

وأشارت غالينا كوزيفنيكوفا، طبيبة الأمراض المعدية ورئيسة قسم الأمراض المعدية في جامعة الصداقة، أيضًا إلى الحاجة إلى تحديد سبب الآثار الجانبية بدقة، نظرًا لأنها قد تظهر ليس بسبب تناول الدواء.

في وقت سابق، نشر مركز المعلومات حول العلاج الدوائي للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا الجديد "PharmaCOVID" وثيقة تفيد بأن دواء "فافيبيرافير" المستخدم لعلاج COVID-19، والأدوية التي تعتمد عليه، قد يكون لها آثار جانبية على شكل "اضطرابات حركية".