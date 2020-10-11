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    هواتف الجيل الخامس

    خرافات يتم ترويجها حول "الجيل الخامس" للاتصالات

    © Depositphotos / MarkoAliaksandr
    علوم
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    أصبح استخدام التكنولوجيا شائعًا حقًا هذه الأيام، وأساسيا بصورة كبيرة، خاصة مع دخولنا إلى عصر "الجيل الخامس" للاتصالات.

    ولكن غالبًا ما نواجه الكثير من الخرافات المتعلقة بالتكنولوجيا، وبالأخص الجيل الخامس للاتصالات، بحسب ما نشره موقع "ديجتال إنفورميشن وورلد" التقني المتخصص.

    عادة ما يتم نشر هذه الأخبار الكاذبة من قبل المنافسين لمنتج تكنولوجي معين.

    غالبًا ما يعرف المتخصصون أن هذه المعلومات خاطئة، ولكن الأشخاص الذين بدأوا للتو في استخدام هذه الأجهزة التكنولوجية هم على الأرجح يؤمنون بهذه الخرافات.

    شبكة 5G
    pixabay
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    وجاء أبرز الأساطير المرتبطة بالجيل الخامس للاتصالات على النحو التالي:

    1- خطر على الصحة:

    هناك قطاعات انتقدت استخدام الجيل الخامس، باعتباره خطرًا على الصحة، واعتبرت أنه يعمل من خلال الترددات الراديوية.

    وهذا الاعتقاد ليس مستحيلًا تمامًا بالنظر إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أثارت التأثيرات المسرطنة المحتملة لإشعاع الهاتف المحمول على البشر.

    ولكن آخرين جادلوا بأنه حتى الطعام المخلل ووقود الديزل يعتبران من مسببات السرطان أيضًا.

    2- يستخدم للمراقبة والتجسس:

    لا جدال في أن شبكات "الجيل الخامس" سيتم فحصها على نطاق واسع في معظم دول العالم بسبب المخاوف الأمنية.

    معظم تلك المخاوف التي يتم ترويجها تظهر بسبب مخاوف أمريكا من الصين.

    ولكن هناك مخاوف مضادة من أن الهيمنة الأمريكية على الشركات المشغلة لتقنيات "الجيل الخامس" يسمح لها بالسيطرة والتجسس على أي شخص في أي دولة.

    لكن هل سيتم التضحية فوائد تقنيات "الجيل الخامس" على الزراعة والصناعة والنقل وتقنيات نقل المعلومات، في مقابل تلك المخاوف.

    3- نشر "كوفيد 19":

    هذا أكثر الادعاءات سخافة، وظهورها يندرج فقط نحو نظريات المؤامرة، التي يتم ترويجها وليس لها أساس من الصحة.

    4- يمكن أن يتحول إلى سلاح:

    لا يمكن على الإطلاق تحويل برج خلوي ذات إشعاع عالي التردد إلى سلاح، خاصة وأن تلك الإشعاعات الكهرومغناطيسية هي نفسها المستخدمة في الجيل الرابع للاتصالات.

    5- ستحل محل الاتصالات اللاسلكية:

    لا يمكن أن تحل اتصالات الجيل الخامس للاتصالات محل الاتصالات اللاسلكية العادية، لأنها ستحتاج إلى شبكات إنترنت لاسلكية عادية لتشغيلها.

    هواتف الجيل الخامس
    © Depositphotos / MarkoAliaksandr
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    إحصائيات مرتبطة

    ورصدت دراسة علمية عدد من الإحصائيات المرتبطة بما يراه البعض بشأن تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.

    وجاءت تلك الإحصائيات التي تكشف قدر تداول معلومات مزيفة وخاطئة حول "الجيل الخامس" للاتصالات على النحو التالي:

    - 75% من الأمريكيين يعتقدون أن تقنيات "الجيل الخامس" ضارة بالصحة.

    - 1 من كل 4 أشخاص في الولايات المتحدة يعتقدون أن أبراج تشغيل "الجيل الخامس" تسبب انتقال الأمراض.

    - 86% يعتقدون أن تقنيات "الجيل الخامس" ستعمل تلقائيات على نفس أبراج "الجيل الرابع".

    - 1 من كل 3 أشخاص في الولايات المتحدة يعتقدون أن الأقمار الصناعية الخاصة بالجيل الخامس ستحجب رؤية النجوم في السماء، وستحول لونها إلى "الأحمر".

    انظر أيضا:

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    خرافات, انترنت من الجيل الخامس, شبكات الجيل الخامس, الجيل الخامس
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