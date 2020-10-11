على رأسها تناوله أثناء التسوية... 10 أخطاء في طهي الطعام

في الوقت الذي يشجع فيه خبراء التغذية على تناول الطعام المنزلي إلا أنهم في نفس الوقت يحذرون من الوقوع في بعض الأخطاء أثناء طهي الطعام، والتي قد تؤدي إلى أضرار صحية.

موقع "إيت زيث نوت ذات"، رصد مجموعة مما وصفها بالأخطاء التي يقع فيها الناس أثناء طهي الطعام وتؤدي إلى أضرار صحية.

1- عدم تسخين الإناء أو المقلاة قبل طهي الطعام الأمر الذي يؤدي استهلاك وقت أكبر في تسوية الطعام.

2- إضافة منتجات الألبان في وقت مبكر لوصفات الأكل البطيئة في عملية الطهي، وهو ما يتسبب في تجبن الطعام وفساده.

3- طهي الطعام وهو متجمد، قد يبدو للوهلة الأولى أنه سيعجل بعملية الطهي ولكن العكس هو الصحيح، ولذلك ينبغي أن تتم إزالة عملية التجمد أولا قبل وضع الطعام في المقلاة.

4- إضافة التوابل في نهاية عملية الطهي لن يعطي الفرصة للطعام في التشبع بنكهة التوابل.

5- عدم تقليب المكرونة بسرعة كافية، الأمر الذي يجعلها تلتصق ببعضها، ولذلك يجب تقليب المكرونة جيدا حتى لا تتحول إلى تكتلات.

6- إضافة بعض الزيت للمركونة أثناء الطهي حتى لا تلتصق ولكن هذا الزيت يحول دون وصول الصلصة إلى المكرونة.

7-عدم فحص لون الدجاج عند شرائه حيث ينبغي التأكد من سلامة لحم الدجاج، ويتميز الدجاج الطازج بلون وردي.

8 - طهي نفس الأطعمة يوميا يجعل الشخص يشعر بالملل من الوجبة ولا يتناولها.

9- تجنب طهي الأطعمة بدون دهون رغم أهميتها الغذائية للجسم

10- تناول الطعام أثناء طهية من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، لأن تناول الطعام أثناء طهيه يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من السعرات الحرارية دون الشعور بذلك.