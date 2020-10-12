ثمانية أطعمة تعجل الشيخوخة

يرى مؤلفو المادة أن استهلاك السكر يمكن أن يضر بالدهون والبروتينات في الجسم، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان مرونة الجلد.

تحتوي الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية المقلية والسمن النباتي والأطعمة المعلبة على دهون متحولة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأوعية الدموية. علاوة على ذلك، فهي تبطئ تدفق الدم في الجلد.

يمكن أن تسبب القهوة واللحوم المصنعة، بما في ذلك النقانق، والملح، الجفاف الذي يمكن أن يسبب شيخوخة الجلد.

يؤدي تناول البطاطس المقلية إلى تلف خلايا الجلد. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الخضروات الجذرية على كمية كبيرة من السكر.

يؤثر الطعام الحار على الدورة الدموية. يوسع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تغيرات الجلد المرتبطة بالعمر.

كما أن تناول اللحوم على الفحم يجعل الجلد يتقدم في العمر.