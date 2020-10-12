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    هاتف آيفون 11 برو

    تسريبات تكشف قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" الجديدة

    © REUTERS / JASON LEE
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    ينتظر كل عشاق هواتف "آيفون" إعلان شركة "أبل" الأمريكية عن سلسلة هواتف "آيفون 12" الجديدة، غدا الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

    ومن المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن 4 هواتف دفعة واحدة، وهي "آيفون 12 ميني" و"آيفون 12" و"آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس".

    وكشفت تسريبات صحفية، نشرها موقع "تايمز نيوز ناو" عن قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" المرتقبة.

    Josh Edelson
    تحديد موعد الكشف رسميا عن "آيفون 12"... وهذه أبرز التوقعات

    وجاءت قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" على النحو التالي:

    - آيفون 12 ميني: 699 دولار أمريكي (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

    - آيفون 12: 799 دولار أمريكي (خيارات الألوان: أبيض – أحمر - أسود – أزرق – أخضر).

    - آيفون 12 برو: 999 دولار أمريكي (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

    - آيفون 12 برو ماكس: 1099 دولار أمريكي (خيارات الألوان: الذهبي – الفضي – الجرافيت – الأزرق).

    ومن المتوقع أن تفتح "آبل" باب طلبات الشراء المسبقة بدءا من يوم 16 أكتوبر الجاري وحتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تمهيدا لطرحه رسميا في الأسواق العالمية.

    وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف "آيفون 12" الجديدة ستحتوي على شاشة من نوع "أوليد سوبر ريتينا إكس دي آر"، وغطاء زجاجي من السيراميك، ووضع بيانات ذكي يمكن صاحب الهاتف من التبديل تلقائيا بين شبكات الجيل الرابع والخامس.

    وسيتمتع هاتف "آيفون 12 ميني" بشاشة بقياس 5.4 بوصة وكاميرات خلفية مزدوجة، فيما سيأتي هاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" بشاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة، فيما سيأتي هاتف "آيفون 12 برو ماكس" بشاشة بقياس 6.7 بوصة بكاميرا خلفية ثلاثية.

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    آيفون 11, الآيفون, آيفون, شركة أبل, أبل
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