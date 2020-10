العلماء يبتكرون مضادا حيويا يعتمد على سم الدبابير

حصل العلماء الأمريكيون والبرازيليون على بروتين سام من سم الدبور الآسيوي يقتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المعروفة، ومن خلال التعديل الجيني جعلوه آمنًا للإنسان. نُشرت نتائج البحث في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.