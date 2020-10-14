طبيبة روسية تكشف عن الأمراض المرتبطة ببرودة القدمين

قالت طبيبة الأعصاب الروسية، إيرينا لاسكينا، إن برودة القدمين يمكن أن تشير إلى أمراض الأوعية الدموية والعصبية.

وتنصح الطبيبة بالخضوع لفحص طبي إذا كان هذا المرض غير مرتبط بظروف مثل السباحة في الماء البارد أو التواجد في البرد.

وقالت لاسكينا: "قد تكون (برودة القدمين) إحدى أعراض ظاهرة رينو، واعتلال الأعصاب المتعدد المتعلقة بداء السكري والإفراط في استهلاك الكحول والتسمم المزمن بالمعادن الثقيلة وما يصاحب ذلك من أمراض الكبد والكلى".

في هذه الحالة، توصي المختصة باختيار الملابس والأحذية المناسبة.

ونصحت الطبيبة بعدم ارتداء أحذية ضيقة والامتناع من شراء أحذية مصنوعة من مواد اصطناعية. وتدريب الأوعية عن طريق استخدام الماء البارد والساخن عند الاستحمام في الصباح وحمام دافئ مع ملح البحر قبل النوم".

وأشارت الطبيبة إلى ضرورة إدراج الأطعمة البروتينية والدواجن والبقوليات في النظام الغذائي وزيادة استهلاك الخضار والفواكه وتناول الفيتامينات خلال الطقس البارد.

في سياق آخر، نشر موقع " تايمز ناو نيوز" تقريرا صحيا أفاد أن الجسم يحتاج الحديد لتنظيم العديد من الوظائف المهمة، ويوجد معظم الحديد في خلايا الدم الحمراء حيث يساعد في حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.