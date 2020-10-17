طبيب روسي يقدم نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي

وقال مياسنيانكين: "الطعام غير الصحي هو الطعام غير المنتظم، الطعام "السريع"، تناول الوجبات السريعة، تناول الأطعمة التي تفتقر إلى البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات".

وأشار إلى أن تناول الطعام يجب أن يكون بشكل واعٍ ومنهجي، وأوصى بأنه في وقت تناول الطعام يجب أن نكون في جو هادئ لتجنب الإجهاد.

وفقًا له، فقط في ظروف مريحة، سيكون الجسم قادرًا على الحصول على جميع العناصر المفيدة الضرورية من الطعام.