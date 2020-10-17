لهذه الأسباب... الحوامل أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، إن السيدات الحوامل من أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل.

وبينت الوزارة أن هذا التأثر يزداد إذا كانت المرأة الحامل مصابة بمرض مزمن كالسكري وفقر الدم المنجلي وغيرها.

لماذا الحوامل من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا؟ pic.twitter.com/12N1LS3MtI — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 17, 2020

​يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه دراسة طبية أنه من المرجح أن تلتزم النساء بإرشادات الأطباء وخبراء الصحة فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا مقارنة بالرجال.

ووفقا للدراسة العلمية التي أجريت في جامعة "ييل" الأمريكية، في نيويورك، فمن بين الإرشادات التي اتبعتها النساء أكثر من الرجال، هو الحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي تصل إلى حوالي مترين، وارتداء القناع الطبي في الأماكن العامة، وذلك بحسب النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة، ونشرت في عدد أكتوبر من مجلة "العلوم السياسية والسلوكية".