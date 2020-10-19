العلماء يقترحون تشخيص فيروس كورونا من خلال أجهزة قياس السكر

اقترح علماء في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، استخدام أجهزة قياس السكر لتشخيص فيروس كورونا من خلال اللعاب، وفقا للخبراء، فإن هذا الاختبار دقيق بنسبة 100 في المئة ويمكن استخدامه في المنزل.

وتم ملاحظة أن مستويات السكر في الدم ترتبط ارتباطا مباشرا بتركيز الفيروس في اللعاب ، وتم بالفعل اختبار طريقة مماثلة سريريا، وفقا لموقع "MedRxiv".

وأوضحت الباحثة تاتيانا زيمينا، بأن التشخيص يتم من خلال أخذ اللعاب من المريض بمساعدة قطعة قطن، وقالت إن الاختبارات التي تعتمد على هذا المبدأ واعدة للغاية.

ويعد فحص اللعاب من الفحوصات السهلة غير المؤلمة للكشف عن فيروس كورونا، فضلا عن أنه لا يعرض اختصاصيي الرعاية الصحية لمخاطر الإصابة بالعدوى".

ويعتبر أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والقلب والرئة والكلى هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ومضاعفاته، وذلك بسبب ضعف المناعة في جسدهم بشكل عام.

ووضعت منظمة الصحة العالمية مرضى السكري، ضمن الفئات الأكثر خطورة للإصابة بأعراض كورونا القاتلة.