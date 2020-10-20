اكتشاف عيب فني خطير في أحد منتجات "آبل" الحديثة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن عددا محدودا من مستخدمي أحد منتجات "آبل" الحديثة اشتكوا من عيب فني خطير ظهر في المنتج.

وقال تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إن عددا من ملاك ساعات "آبل ووتش إس إي" الذكية في كوريا الجنوبية، اشتكوا من حرارة زائدة في منتجاتهم.

وبدأت القصة عندما أبلغ 6 من ملاك ساعات "آبل ووتش إس إي" من مشكلات في ارتفاع درجات حرارة ساعاتهم بصورة لافتة.

ورجحت بعض التقارير الصحفية ذلك إلى الشواحن أو البطاريات، المستخدمة بها تلك الساعات، خاصة وأنها خرجت من نفس المصدر تقريبا، ما يرجح وجود عيوب تقنية فيها.

كما رصد المشتكون أيضا من ظهور علامة صفراء على شاشة الساعات الذكية في وقت ارتفاع درجات الحرارة تلك.

ولم تقدم شركة "آبل" حتى الآن تفسيرا على ظهور هذا العيب الخطير، حتى الآن.