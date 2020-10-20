أبرزها الحماية من أمراض القلب.. 5 فوائد للشاي الأخضر

يقبل الكثيرون على شرب الشاي الأخضر، الذي يعد واحدا من أشهر المشروبات التي يتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين.

وانطلاقا من هذا الإقبال على تناوله، رصدت صحيفة "بيزنس إنسايدر" 5 فوائد للشاي الأخضر وهي كالتالي:

يحسن صحة الدماغ

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، الذي قد يساعد في منع ظهور ناقل كيميائي في الدماغ يسمى الأدينوزين، والذي يتحكم في الشعور بالنعاس أو الاستيقاظ.

ويمكن أن يمنع حظر الأدينوزين النعاس، ولذلك يلجأ الكثيرون إلى الكافيين للبقاء مستيقظين وحيويين عقليا.

وتكشف أبحاث علمية أن الاستهلاك المنتظم للكافيين قد يقلل من خطر الإصابة بألزهايمر وباركنسون.

ونسبة الكافيين في الشاي الأخضر أقل بكثير من القهوة، لذلك يمكن الحصول على بعض فوائد الكافيين دون حدوث آثار جانبية، مثل التوتر.

يحمي من أمراض القلب

توصلت دراسات علمية إلى أن الشاي الأخضر يلعب دورا في تحسين صحة القلب من خلال تقليل عوامل الخطر التي تسبب أمراض القلب.

وارتفاع ضغط الدم، هو أحد أكثر عوامل الخطر شيوعا للإصابة بأمراض القلب.

وكشفت أبحاث علمية أن تناول الشاي الأخضر يقلل بدرجة كبيرة من الإصابة بضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وهما الرقمان المختلفان اللذان يُسجل بهما ضغط دم الشخص.

يقلل نسبة الكوليسترول

يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيشين، وهو عنصر من صنف الفلافانولات يتسم بأنه له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة لارتفاع ضغط الدم.

ويقلل الكاتيشين من مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل امتصاص الكوليسترول في الجسم.

ووفقا لأبحاث سريرية فإن تناول الشاي الأخضر أو مستخلصاته يمكن أن يقلل الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

يحمي من هشاشة العظام

يساعد هذا المشروب في الحفاظ على سلامة وقوة العظام، حيث تظهر الأبحاث أنه قد يساعد في علاج ومنع هشاشة العظام، وهي حالة تجعل العظام أضعف وأكثر عرضة للكسور.

يغذي البشرة

وللشاي الأخضر أو استخدامه بطريقة موضعية، فوائد عدة للبشرة، لأنه يحتوي على مغذيات دقيقة تعرف بـ EGCG، والتي قد تساعد في الحفاظ على الجلد.

وأظهر أبحاث علمية أن EGCG تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع أضرار أشعة الشمس. كما أنها تساعد في ترطيب البشرة والاحتفاظ بالرطوبة ومنع تكون التجاعيد.