فوائد الشاي الأخضر والقهوة لمرضى السكري

اكتشف علماء يابانيون أن الشرب اليومي للشاي الأخضر والقهوة يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السكري من النوع 2 بنسبة 63%. نُشرت نتائج البحث في مجلة BMJ Open Diabetes Research & Care Journal.

تشير العديد من الدراسات المنشورة إلى أن الشرب المنتظم للشاي الأخضر والقهوة مفيد للصحة بسبب المركبات النشطة بيولوجيًا المختلفة الموجودة في هذه المشروبات. ومع ذلك، لا تزال طريقة تأثير هذه المشروبات على مرضى السكري من النوع 2 غير معروفة.

قام العلماء بقيادة يوجي كوموريتا من جامعة كيوشو بتتبع كيفية ارتباط شرب الشاي الأخضر والقهوة، بخطر الوفاة من جميع الأسباب لدى المشاركين في دراسة "Fukuoka Diabetes Register ". الهدف من هذا المشروع هو تقييم تأثير الأدوية وخيارات نمط الحياة على معدل وفيات مرضى السكري من النوع 2.

وشملت العينة 4923 يابانيًا - 2790 رجلاً و 2133 امرأة، بمتوسط ​​عمر 66 عامًا، تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2 منذ خمس سنوات على الأقل.

في بداية الدراسة، ملأ المشاركون استبيانًا مكونًا من 58 عنصرًا قدموا فيه معلومات حول أسلوب حياتهم. أسئلة متعلقة بعوامل مثل التمارين المنتظمة والتدخين وتناول الكحول وعدد ساعات النوم. تضمن الاستبيان أيضًا أسئلة حول عدد أكواب الشاي الأخضر والقهوة التي يشربونها كل يوم.

من أجل تصحيح عوامل الخطر، قام المشاركون بقياس الطول والوزن وضغط الدم، وأخذوا اختبارات الدم والبول.

اتضح أن 607 مشاركًا لم يشربوا الشاي الأخضر على الإطلاق، وشرب 1143 كوبًا واحدًا في اليوم، و 1384 - كوبان أو ثلاثة، و 1784 - أربعة أو أكثر. 994 مشاركًا لم يشربوا القهوة، و 1306 شربوا أقل من كوب واحد في اليوم، و 963 شربوا فنجانًا يوميًا، و 1660 شربوا فنجانين أو أكثر.

خلال فترة المراقبة التي استمرت خمس سنوات، توفي 309 أشخاص. كانت الأسباب الرئيسية للوفاة هي السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية - 114 و 76 شخصًا على التوالي. علاوة على ذلك، كانت أدنى المعدلات بين أولئك الذين شربوا الكثير من الشاي الأخضر والقهوة.

أظهرت النتائج أن شرب أربعة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا، بالإضافة إلى فنجانين أو أكثر من القهوة، قلل من خطر الموت بنسبة 63٪.

لاحظ المؤلفون أن هذه كانت دراسة قائمة على الملاحظة لم تسع إلى تحديد سبب بيولوجي.

وكتب المؤلفون: "هذه دراسة جماعية محتملة أظهرت أن شرب الشاي الأخضر والقهوة الكثير يرتبط بشكل كبير بانخفاض معدل الوفيات من جميع الأسباب. ومن الممكن أن تعزز التأثيرات المشتركة للمشروبين التأثير".

يعزو الباحثون ذلك إلى حقيقة أن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، بما في ذلك الفينولات والثيانين والكافيين. تحتوي القهوة أيضًا على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك الفينولات. يُعتقد أن الكافيين له تأثير إيجابي على إنتاج الأنسولين وتحسين حساسية الأنسولين.