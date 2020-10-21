تأثير الكحول على إنتاج الأجسام المضادة لكوفيد-19

حث رئيس مركز غامالي، ألكسندر غينسبرغ، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الروس على عدم شرب الكحول خلال فترة التطعيم.

وأوضح الأخصائي أن الكحول له تأثير سيء على إنتاج الأجسام المضادة.

وشدد على أن "الذين يريدون التلقيح يحتاجون إلى حملة ضد الكحول".

وأشار غينسبرغ إلى أن أي مشروبات كحولية، بما في ذلك النبيذ والبيرة، لها تأثير ضار على إنتاج الأجسام المضادة.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن عمر المرضى يؤثر أيضًا على استجابة الجسم للدواء. هذا بسبب الاستجابة الأقل نشاطًا لجهاز المناعة.